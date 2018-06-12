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Çifte bomba Badou&Nuri

Cimbom’a prensipte ‘evet’ diyen ile parasal pürüzlerin bu hafta aşılması bekleniyor... Alman basınına göre de Dortmund, 2.5 milyon Euro’ya ikna olacak. Yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok isteyen ile de el sıkışıldı. Senegalli yıldız sözleşmesinde yer alan madde gereği ücretsiz olarak kiralanacak...

Çifte bomba Badou&Nuri
UEFA ile yapılan anlaşma nedeniyle de ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'dan çifte bomba geliyor... İlk olarak orta alandaki sorunları çözmek için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar, Dortmund formasını giyen Nuri Şahin ve Stoke City'de oynayan eski futbolcusu Badou Ndiaye'yi renklerine bağlıyor.

BU HAFTA EL SIKIŞILACAK
Fatih Terim'in kadroda görmeyi çok istediği Nuri Şahin'le prensipte anlaşılmıştı. Yıldız futbolcunun menajeriyle bu hafta yapılacak olan görüşmede, aradaki para farkının da kapanması ve el sıkışılması bekleniyor.



'BENİ ALIN' DİYE HABER YOLLADI
Stoke City küme düştükten sonra Galatasaray'a haber gönderip "Beni alın" diyen Badou Ndiaye'de de mutlu son çok yakın. Senegalli yıldız, sözleşmesindeki özel madde nedeniyle bedelsiz olarak kiralanacak.

DONK'LA NİKAH TAZELENECEK
Ryan Donk'un da sözleşmesinin uzatılmasının ardından orta saha transferi kapanacak. Galatasaray yönetimi ardından stopere, kanatlara ve forvete transfer yapmak için çalışmalara hız verecek.
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