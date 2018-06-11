;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Josef için aynı teklif!
  2. İşte Comolli’nin gözdeleri

Emekliliğinin tadını çıkarıyor

20 sene ’ye başkanlık yapan , yılların stresini, torunları, küçük kızı ve güvercinleri ile birlikte çıkarıyor

Emekliliğinin tadını çıkarıyor
20 yıl süren başkanlığının ardından 3 Haziran'daki genel kurulu kaybeden Aziz Yıldırım, şu günlerde stresini torunları ve küçük kızıyla atarken emekliliğin de tadını çıkartıyor. Çekilen fotoğraflarda Aziz Yıldırım'ın yüzünün güldüğü ve halinden memnun olduğu görülüyor. Aziz Yıldırım'ın özellikle kızı Yaz ile beraber kuşlara yem atarken, oldukça neşeli olduğu gözlendi. Kızı Yaz'a kuşları sevdirmeye çalışan Aziz Yıldırım'ın bu özel anları hemen herkesin ilgisini çekti.



FOTOĞRAFLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Aziz Yıldırım'ın bu fotoğrafları sosyal medyada da gördü. Birçok takipçi beğeni atarken, yorumlarda Aziz Yıldırım için "efsane" ifadeleri de kullanıldı.



Etiketler: , ,
  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ