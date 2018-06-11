Emekliliğinin tadını çıkarıyor

20 yıl süren başkanlığının ardından 3 Haziran'daki genel kurulu kaybeden Aziz Yıldırım, şu günlerde stresini torunları ve küçük kızıyla atarken emekliliğin de tadını çıkartıyor. Çekilen fotoğraflarda Aziz Yıldırım'ın yüzünün güldüğü ve halinden memnun olduğu görülüyor. Aziz Yıldırım'ın özellikle kızı Yaz ile beraber kuşlara yem atarken, oldukça neşeli olduğu gözlendi. Kızı Yaz'a kuşları sevdirmeye çalışan Aziz Yıldırım'ın bu özel anları hemen herkesin ilgisini çekti.
FOTOĞRAFLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Aziz Yıldırım'ın bu fotoğrafları sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Birçok takipçi beğeni atarken, yorumlarda Aziz Yıldırım için "efsane" ifadeleri de kullanıldı.
FOTOĞRAFLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Aziz Yıldırım'ın bu fotoğrafları sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Birçok takipçi beğeni atarken, yorumlarda Aziz Yıldırım için "efsane" ifadeleri de kullanıldı.
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