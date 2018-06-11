;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Eljif Elmas’a bir şans daha
  2. Emekliliğinin tadını çıkarıyor

Josef için aynı teklif!

Geçtiğimiz sezonun başında Josef de Souza’yı 12 milyon Euro beedlle etmek isteyen ’in aynı teklifi yinelediğ iiddia edildi

Josef için aynı teklif!
Fenerbahçe'de Josef de Souza'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Josef için İngiliz ekibi West Bromwich'in geçen sezon başında yaptığı teklifi yinelediği belirtildi. Teklifin 12 milyon Euro olduğu belirtildi. Fenerbahçe yönetimi ve sportif direktör Comolli bu parayı yeterli görürse Brezilyalı futbolcunun ine izin verebileceği gelen haberler arasında.
Etiketler: , ,
  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ