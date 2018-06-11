Fenerbahçe'de Josef de Souza'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Josef için İngiliz ekibi West Bromwich'in geçen sezon başında yaptığı teklifi yinelediği belirtildi. Teklifin 12 milyon Euro olduğu belirtildi. Fenerbahçe yönetimi ve sportif direktör Comolli bu parayı yeterli görürse Brezilyalı futbolcunun transferine izin verebileceği gelen haberler arasında.
Josef için aynı teklif!
Geçtiğimiz sezonun başında Josef de Souza’yı 12 milyon Euro beedlle transfer etmek isteyen West Bromwich’in aynı teklifi yinelediğ iiddia edildi
Etiketler: West Bromwich , transfer , Fenerbahçe
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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