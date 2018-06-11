İşte Comolli’nin gözdeleri

Büyük yetenekleri henüz yıldız olmadan keşfederek takıma kazandırmakla meşhur olan Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, 4 yıldız adayını şimdiden gözüne kestirmiş durumda, Bu oyuncuların 3'ü Premier Lig'de 1'i de Serie A'da yer alıyor. Comolli, yıldız adayları için temaslara başladı bile.
PEREİRA HARİKA BİR YETENEK
22 yaşındaki Brezilyalı Andreas Pereira sezonu Valencia'da geçirdi. Bonservisi M.United'da. Sol açık mevkinde oynuyor. Belçika doğumlu olan yıldız oyuncunun hangi milli takımı geçeceği belirsiz.
ORTA SAHAYA 2 YILDIZ ADAYI
Sezonu Girona'da geçiren 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha Douglas Luiz'in bonservisi ise M.City'de. Cheslea'nin oyuncusu olan 21 yaşındaki Sırp Pantic de orta sahanın ortasında görev yapıyor.
JUVENTUS'LA MASAYA OTURULACAK
Sezonu Sassuolo'da kiralık geçiren Juventus'un 20 yaşındaki Brezilyalı sol beki Rogerio da önemli bir yıldız adayı. Comolli, bu oyuncuları satın alma opsiyonuyla birlite kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor.
ANDREAS PEREİRA
DOUGLAS LUİZ
DANİLO PANTİC
ROGERLO
PEREİRA HARİKA BİR YETENEK
22 yaşındaki Brezilyalı Andreas Pereira sezonu Valencia'da geçirdi. Bonservisi M.United'da. Sol açık mevkinde oynuyor. Belçika doğumlu olan yıldız oyuncunun hangi milli takımı geçeceği belirsiz.
ORTA SAHAYA 2 YILDIZ ADAYI
Sezonu Girona'da geçiren 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha Douglas Luiz'in bonservisi ise M.City'de. Cheslea'nin oyuncusu olan 21 yaşındaki Sırp Pantic de orta sahanın ortasında görev yapıyor.
JUVENTUS'LA MASAYA OTURULACAK
Sezonu Sassuolo'da kiralık geçiren Juventus'un 20 yaşındaki Brezilyalı sol beki Rogerio da önemli bir yıldız adayı. Comolli, bu oyuncuları satın alma opsiyonuyla birlite kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor.
ANDREAS PEREİRA
DOUGLAS LUİZ
DANİLO PANTİC
ROGERLO
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