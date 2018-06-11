Beşiktaş’ın gözü Davies’te

Beşiktaş için yeni bir iddia Kanada'dan geldi. Siyah-Beyazlı takımın Kanada MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps'ta forma giyen Alphonso Davies'i gündemine aldığı iddia edildi. Daily Hive gazetesi 17 yaşındaki oyuncunun istikbal vaat etitğini yazdı.
18 YAŞI DOLMADI
Haberde Kasım'da 18 yaşını dolduracak olan Davies'in ancak bu tarihten sonra transfer edileceğine dikkat çekildi. Bu transferin bitme olasılığı yüksek olarak gösterildi.
18 YAŞI DOLMADI
Haberde Kasım'da 18 yaşını dolduracak olan Davies'in ancak bu tarihten sonra transfer edileceğine dikkat çekildi. Bu transferin bitme olasılığı yüksek olarak gösterildi.
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