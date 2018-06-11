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’ın gözü Davies’te

’ın ekibi ’te oynayan Davies’i istediği öne sürüldü

Beşiktaş’ın gözü Davies’te
Beşiktaş için yeni bir iddia 'dan geldi. Siyah-Beyazlı takımın Kanada MLS ekiplerinden 'ta forma giyen Alphonso Davies'i gündemine aldığı iddia edildi. Daily Hive gazetesi 17 yaşındaki oyuncunun istikbal vaat etitğini yazdı.

18 YAŞI DOLMADI
Haberde Kasım'da 18 yaşını dolduracak olan Davies'in ancak bu tarihten sonra edileceğine dikkat çekildi. Bu transferin bitme olasılığı yüksek olarak gösterildi.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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