Yurttan ve dünyadan spor gündemi

TOFAŞ-F.BAHÇE DOĞUŞ 4. KEZ KARŞI KARŞIYA
TOFAŞ ile Fenerbahçe play-off final serisi dördüncü maçında bugün Bursa'da karşılaşacak. TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabaka beIN Sports 3 ve NTV'den naklen yayınlanacak. Serinin ilk iki maçını F.Bahçe Doğuş 103-63 ve 86-78'lik skorlarla kazandı. TOFAŞ, 3. maçta evinde Kanarya'yı 91-88'le geçti.
YAMAÇ ERKEKLERDE BİRİNCİLİĞİ ELDE ETTİ
Türkiye Golf Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 8'inci ayağı sona erdi. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Titanic Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, 9'u kadın 26 sporcu mücadele etti. Erkeklerde Taner Yamaç 216 gross skorla birinci, Kadınlarda ise Sena Ersoy 228 gross skorla birinciliği elde etti.
AKHİSAR'DA BURUK'LA ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Akhisarspor'da Okan Buruk sancısı sürüyor. Başkan Hüseyin Eryüksel, Buruk'la yaptığı son görüşmede bir anlaşma sağlayamadı. Başkan Hüseyin Eryüksel'in Okan Buruk'a hafta ortasına kadar süre verdiği ve gelecek cevaba göre hareket edileceği gelen bilgiler arasında.
GİRESUN, AYKUT'LA YOLA DEVAM EDECEK
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp asbaşkanı İbrahim Özkul, iç transferde deneyimli savunma oyuncusu Aykut Demir ile yeniden anlaştıklarını söyledi. Özkul, kaleci Anıl Atağ, Hüsamettin Tut ve Çağlar Birinci ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve bu isimlerin takımda tutulduğunu ifade etti. İbrahim Özkul takımdan gönderilecek isimlerin yakında açıklanacağını ifade etti.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU ÇEKYA'DA 9'UNCU OLDU
Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'daki 7. ayağının ikinci yarışını Pata Yamaha takımının Büyük Britanyalı pilotu Alex Lowes kazandı. Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu 15.cepten kalktığı yarışta 9. sırayı aldı. Toprak önceki gün koşulan ilk yarışı 10. sırada tamamlamıştı.
TOFAŞ ile Fenerbahçe play-off final serisi dördüncü maçında bugün Bursa'da karşılaşacak. TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabaka beIN Sports 3 ve NTV'den naklen yayınlanacak. Serinin ilk iki maçını F.Bahçe Doğuş 103-63 ve 86-78'lik skorlarla kazandı. TOFAŞ, 3. maçta evinde Kanarya'yı 91-88'le geçti.
YAMAÇ ERKEKLERDE BİRİNCİLİĞİ ELDE ETTİ
Türkiye Golf Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 8'inci ayağı sona erdi. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Titanic Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, 9'u kadın 26 sporcu mücadele etti. Erkeklerde Taner Yamaç 216 gross skorla birinci, Kadınlarda ise Sena Ersoy 228 gross skorla birinciliği elde etti.
AKHİSAR'DA BURUK'LA ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Akhisarspor'da Okan Buruk sancısı sürüyor. Başkan Hüseyin Eryüksel, Buruk'la yaptığı son görüşmede bir anlaşma sağlayamadı. Başkan Hüseyin Eryüksel'in Okan Buruk'a hafta ortasına kadar süre verdiği ve gelecek cevaba göre hareket edileceği gelen bilgiler arasında.
GİRESUN, AYKUT'LA YOLA DEVAM EDECEK
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp asbaşkanı İbrahim Özkul, iç transferde deneyimli savunma oyuncusu Aykut Demir ile yeniden anlaştıklarını söyledi. Özkul, kaleci Anıl Atağ, Hüsamettin Tut ve Çağlar Birinci ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve bu isimlerin takımda tutulduğunu ifade etti. İbrahim Özkul takımdan gönderilecek isimlerin yakında açıklanacağını ifade etti.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU ÇEKYA'DA 9'UNCU OLDU
Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'daki 7. ayağının ikinci yarışını Pata Yamaha takımının Büyük Britanyalı pilotu Alex Lowes kazandı. Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu 15.cepten kalktığı yarışta 9. sırayı aldı. Toprak önceki gün koşulan ilk yarışı 10. sırada tamamlamıştı.
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