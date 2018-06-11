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'le yollarını ayırdı

Kulübü, görevini yürüten ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş o isimle yollarını ayırdı
Yapılan açıklama şöyle:
" görevini yürüten ile yollarımızı ayırıyoruz. Futbolculuk döneminde Beşiktaşımıza değerli katkılar veren, futbol bilgisi ve tecrübesini geleceğin kartallarına aktarma konusunda önemli çalışmalar yürüten Gökhan Keskin'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz".
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 16:03
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