2016-17 sezonundan bu yana Bundesliga'da Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü, kariyerinde bir basamak daha tırmanmak üzere. İngiltere'de yayın yapan The Sun gazetesi, Freiburg'la etkileyici bir performans sergileyen Çağlar'ın Arsenal'e transferinin noktalanmak üzere olduğunu yazdı.