2016-17 sezonundan bu yana Bundesliga'da Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü, kariyerinde bir basamak daha tırmanmak üzere. İngiltere'de yayın yapan The Sun gazetesi, Freiburg'la etkileyici bir performans sergileyen Çağlar'ın Arsenal'e transferinin noktalanmak üzere olduğunu yazdı.
Çağlar Söyüncü, Arsenal'e transfer oluyor!
Altınordu altyapısından yetiştikten sonra Bundesliga ekiplerinden Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü, Premier Lig yolunda! Almanya'da gösterdiği performansla da göz dolduran milli stoper, yaklaşık 40 milyon Euro ile Arsenal'e transfer olmak üzere!
Etiketler: Premier Lig , Arsenal , transfer , Çağlar Söyüncü , İngiltere
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