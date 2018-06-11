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, 'e oluyor!

Altınordu altyapısından yetiştikten sonra Bundesliga ekiplerinden Freiburg'a olan , yolunda! Almanya'da gösterdiği performansla da göz dolduran milli stoper, yaklaşık 40 milyon Euro ile 'e transfer olmak üzere!

2016-17 sezonundan bu yana Bundesliga'da Freiburg forması giyen , kariyerinde bir basamak daha tırmanmak üzere. 'de yayın yapan The Sun gazetesi, Freiburg'la etkileyici bir performans sergileyen Çağlar'ın 'e inin noktalanmak üzere olduğunu yazdı.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 17:48
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