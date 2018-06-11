Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Dünya genelinde liglerin sona ermesinin ardından merakla ve heyecanla beklenen 2018 Dünya Kupası çok yakında başlayacak. Haziran ve Temmuz ayları içerisinde yaklaşık 1 ay boyunca sürecek Dünya Kupasında dünyanın dört bir yerinden gerek futbol kültürü olarak gerek de yaşam tarzı olarak farklı onlarca ülke mücadele edecek. İşte Dünya Kupası ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı ve Dünya Kupasında yer alan gruplar ve fikstürler.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dünya Kupasındaki açılış maçında ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek. Müsabaka, 14 Haziran 2018 tarihinde Türkiye saatiyle 18:00'da başlayacak. 2018 Dünya Kupası grup maçları, 14 Haziran tarihinde başlayacak, 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 18.00'da oynanacak.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE FİKSTÜR