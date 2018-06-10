TOFAŞ pes etmedi

T OFAŞ, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında sahasında Fenerbahçe Doğuş'u 91-88 mağlup etti. Bursa ekibi böylelikle 4 galibiyet alan tarafın ipi göğüsleyeceği final serisinde durumu 2-1'e taşıdı ve şampiyonluk için umutlarını korumayı başardı.



HENRY'DEN KRİTİK BASKET

Karşılıklı basketlerle başlayan ve büyük çekişmeye sahne olan ilk çeyrek 26-26 eşitlikle sona erdi. Maçta ikinci çeyrek de dengeli geçerken Tofaş, Henry'nin son saniye basketi ile devreye 52-49 öne girdi

SON SÖZÜ MEJİA SÖYLEDİ

İki takımın sık sık serbest atışı çizgisine geldiği 3. çeyrek 68-67 Tofaş lehine sona erdi. Maçta bitime 15 saniye kala Mejia ile 3 sayılık basket bulan ev sahibi ekip karşılaşmayı 91-88 kazanan taraf oldu.



4. MAÇ YARIN YİNE BURSA'DA

4 galibiyet alan takımın şampiyon olacağı serideki 4. maç yarın saat 21.00'de Bursa'da oynanacak. Bu maçtan çıkacak her türlü sonuç sonrası final serisi İstanbul'a taşınacak.

8 SAYI ÖNDEYKEN KÖTÜ REAKSİYON VERDİK

F.BAHÇE Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tofaş'a 91-88 mağlup oldukları maç sonrası, "8 sayı önde olduğumuz dönemde çok kötü reaksiyon gösterdik" diye konuştu.

İKİ MAÇ DAHA...

Tofaş'ın maçı kazanmayı hak ettiğini aktaran Sırp hoca, "Maçı iyi bir şekilde bitirme şansımız varken bunu kullanamadık. Önde olduğumuz anlarda bile kazanacaklarına inandılar ve 2-1 oldu. Şampiyonluk için kuralı biliyoruz. 2 galibiyete ihtiyacımız var. Her iki takımın taraftarına da teşekkür ediyorum. Şu andan itibaren dördüncü maça odaklanacağız" dedi.