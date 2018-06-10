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Sağ bek için 3 aday

sağ bek adayları arasında ’dan Rafael’i ilk sıraya ldai. Basel’den ve R.Madrid’den de diğer alternatifler olarak belirlendi

Kartalda sağ bek için 3 aday

Beşiktaş Yönetimi Gökhan Gönül'ün altenafi olmadığı için sağ bek ine odaklandı. Siyah- Beyazlı yönetim 'dan Rafael'i ilk sıraya alırken Lang ve Avhraf Hakimi de diğer adaylar arasında.

ALTERNATİFLERİ HAZIR


Bu oyuncular arasında en kuvvetli adayın Lyon'dan Rafael da Silva olduğu ortaya çıktı. Siyah- Beyazlı yönetimin Fransa'ya giderek Lyon'un yetkilileriyle Brezilyalı oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. 1 yıl daha sözleşmesi olduğu halde takımda düşünülmeyen Rafael'in düşük bir bedelle transferi planlanıyor. Bu futbolcuda son anda bir pürüz çıkması durumunda ise Basel'den Michael Lang ve Real Madrid'den Avhraf Hakimi'nin gündeme geleceği gelen bilgiler arasında.

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