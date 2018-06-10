Ferdi Kadıoğlu’nda fark 1.4 milyon euro

Transferde listesine Hollanda'nın Nijmegen takımında oynayan Ferdi Kadıoğlu'nu da alan Beşiktaş bonservis bedeli olarak 1.1 milyon Euro teklif yaptı.
GÖRÜŞME SÜRÜYOR
Ancak Hollanda kulübünün Ferdi için 2,5 milyon Euro istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın bu rakamı kabul etmediği buna rağmen görüşmelerin sürdüğü belirlendi.
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