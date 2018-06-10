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’nda fark 1.4 milyon euro

Ferdi Kadıoğlu’nda fark 1.4 milyon euro

Transferde listesine 'nın Nijmegen takımında oynayan Ferdi Kadıoğlu'nu da alan bonservis bedeli olarak 1.1 milyon Euro teklif yaptı.

GÖRÜŞME SÜRÜYOR
Ancak Hollanda kulübünün Ferdi için 2,5 milyon Euro istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın bu rakamı kabul etmediği buna rağmen lerin sürdüğü belirlendi.

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