Fener’den 4 bomba

ALİ Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından İstanbul'a gelen ve 3 yıllık sözleşme imzalayarak Fenerbahçe'nin sportif direktörü olan Damien Comolli, yeni görevine çok hızlı bir giriş yaptı. Takımın ihtiyacı olan mevkileri saptamaya çalışan, geçen sezonki maçları izleyen Comolli'nin ilk etapta 4 önemli futbolcuyu Fenerbahçe'ye kazandırmak istediği ve bunun için de girişimlere başladığı öğrenildi. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen, şimdi ise Arsenal ile sözleşmesi biten Jack Wilshere, Fener taraftarını ayağa kaldıracak isim olabilir.



WİLSHERE ORTA SAHANIN İLACI OLUR

Dünya Kupası'na gidemediği için hayal kırıklığı yaşayan, kulübüyle yeni sözleşme de imzalamayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla bizzat görüşecek. Wilshere'in Premier Lig'den de birçok talibi bulunuyor. Bu nedenle Comolli'nin transferde önceliği İngiliz yıldız olacak. Comolli'nin şimdiden görüşmelere başladığı belirtiliyor. Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi Ospina ise bu kez imza atacak gibi.

BARCELONA İLE BAŞKAN ALİ KOÇ GÖRÜŞECEK

Arsenal'in, Bayer Leverkusen'in kalecisi Leno'yi transfer edecek olması Ospina'nın transferini kolaylaştıracak. Sportif direktör Damien Comolli de Arsenal ile olan iyi ilişkilerini kullanacak. Savunmanın göbeği için ise Barcelona'nın 2 stoperi Kolombiyalı Mina ile Belçikalı Vermaelen düşünülüyor. Bu transferde Başkan Ali Koç'un sponsorluk nedeniyle Barcelona ile olan iyi ilişkilerini kullanabileceği öğrenildi.

VERMAELEN TECRÜBESİ İLE DEFANSA LİDERLİK EDECEK

32 yaşında ve 1.83 boyunda olan Thomas Vermaelen, Barcelona'da forma giyiyor. 66 kez Belçika Milli Takımı'nda yer aldı. 1 yıl daha sözleşmesi var ancak Barcelona ile görüşmeler sonunda bu sorun halledilebilir. Vermaelen, özellikle sol stoper için tam bir nokta atışı olabilecek tarzda bir oyuncu.