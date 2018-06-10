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NBA’de şampiyon Warriors

’ı 108-85 yenen Golden State Warriors seriyi 4-0 yaparak şampiyon oldu. War-ri ors 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan 4. ekip oldu

NBA’de şampiyon Warriors
NBA finalinde Cleveland Cavaliers108-85 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-0'a getirerek şampiyonluğunu ilan etti. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen konuk ekip, ilk çeyreği 34-25, devreyi 61-52, üçüncü çeyreği de 86-65 önde geçtiği mücadeleden 108-85 galip ayrıldı. Bu galibiyetle final serisinde 4-0 öne geçen Warriors, üst üste ikinci, son dört yılda ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Warriors, NBA tarihinde , ve 'un ardından dört sezonda üç şampiyonluk yaşayan 4. takım oldu.
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