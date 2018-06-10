NBA finalinde Cleveland Cavaliers'ı 108-85 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-0'a getirerek şampiyonluğunu ilan etti. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen konuk ekip, ilk çeyreği 34-25, devreyi 61-52, üçüncü çeyreği de 86-65 önde geçtiği mücadeleden 108-85 galip ayrıldı. Bu galibiyetle final serisinde 4-0 öne geçen Warriors, üst üste ikinci, son dört yılda ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Warriors, NBA tarihinde Los Angeles Lakers, Boston Celtics ve Chicago Bulls'un ardından dört sezonda üç şampiyonluk yaşayan 4. takım oldu.
NBA’de şampiyon Warriors
Cleveland Cavaliers’ı 108-85 yenen Golden State Warriors seriyi 4-0 yaparak şampiyon oldu. War-ri ors 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan 4. ekip oldu
Etiketler: Cleveland Cavaliers , gol state warriors , Los Angeles Lakers , Chicago Bulls , Boston Celtics
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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