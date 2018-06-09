Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde heyecan sürdü! Serinin 3. maçında son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, 18 yıl sonra ilk kez finale yükselen TOFAŞ'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da elde ettiği 2-0'lık avantajı korumak isterken TOFAŞ ise Fenerbahçe Doğuş'a kolay teslim olmamak için sahaya çıktı. Nefesleri kesen mücadelede gülen taraf TOFAŞ oldu!

TOFAŞ: 91 - Fenerbahçe Doğuş: 88 (MAÇ SONUCU)

İLK PERİYOT SONUCU: TOFAŞ: 26 - Fenerbahçe Doğuş: 26

Karşılaşmanın ilk 6 dakikasında iki takım da hücumda etkindi. İlk çeyreğin son 4 dakikasına girilirken Fenerbahçe Doğuş, 14-13'lük üstünlük sağladı. İlk çeyrekte son 2 dakikaya girilirken Fenerbahçe Doğuş, farkı 10 sanyıya kadar artırdı. Ancak son anlarda toparlanan TOFAŞ, üst üste bulduğu sayılarla farkı kapattı ve son saniyelerde gelen basket faulle skoru 26-26'ya getirdi.





İKİNCİ PERİYOT SONUCU: TOFAŞ: 52 - Fenerbahçe Doğuş: 49

Fenerbahçe Doğuş, ikinci çeyreğe hızlı başladı. Bobby Dixon'ın üç sayılık isabetleriyle hücumda zorlanmayan sarı-lacivertliler, ilk yarının son 4 dakikasına 41-37 önde girdi. TOFAŞ'ta ikinci periyotta Tony Crocker sazı eline aldı ve etkili bir oyun sergiledi. Yine geriden gelen TOFAŞ, ilk yarıyı 52-49'luk üstünlükle tamamladı.

İlk yarının öne çıkan performanslarını TOFAŞ'tan Tony Crocker ve Fenerbahçe'den Bobby Dixon sergiledi. Crocker, 13 sayı, 4 asist, 3 ribaund üretirken 3'te 3 üçlük isabetiyle oynadı. Bobby Dixon ise 9 sayı, 2 asist 1 ribaundla oynarken 5'te 3'lük üç sayı isabeti buldu.





ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: TOFAŞ: 68 - Fenerbahçe Doğuş: 67

Maçın üçüncü periyodu nefesleri kesti! İki takım da hücumda sıkıntı yaşamazken liderlik sürekli olarak el değiştirdi. Üçüncü çeyreğin ilk 3 dkaikası geride kalırken Fenerbahçe Doğuş, 54-52'lik skorla üstünlüğe ulaştı. Daha sonra TOFAŞ öne geçerken Brad Wanamaker'ın üçlüğü, 57-55'lik skorla tekrar sarı-lacivertlilere getirdi. TOFAŞ'ta Pierria Henry, son 2 dakikaya girilirken Luigi Datome'nin üzerinden harika bir smaç vurdu ve farkı TOFAŞ lehine 5 sayıya çıkardı. Üçüncü periyot, ev sahibi ekibin 68-67'lik üstünlükle geçildi.

DÖRDÜNCÜ PERİYOT SONUCU: TOFAŞ 91 - Fenerbahçe Doğuş: 88

Fenerbahçe Doğuş, son periyotta Brad Wanamaker'ın üçlüğüyle skoru 68-70'e getirdi ve öne geçti. Son 8 dakikaya girilirken Wanamaker'ın asistinde Jason Thompson çember altında isabeti buldu ve farkı 4 sayıya çıkardı. TOFAŞ başantrenörü Orhun Ene mola aldı. Mola sonrasında Fenerbahçe Doğuş, Gigi Datome'nin geriye çekilerek bulduğu isabetle farkı 6'ya çıkardı. Skor 74-71'ken İtalyan yıldız bu kez üç sayılık isabet buldu ve farkı 6'ya çıkardı. Normal sürede son 6 dakikaya girilirken TOFAŞ hareketlendi ve farkı 2 sayıya kadar indirdi. Son 3:44'e girilirken TOFAŞ mola aldı ve devamında Bobby Dixon, üç sayılık isabetle farkı 8'e çıkardı. Bu dakikadan sonra toparlanan TOFAŞ, 86-80'lik skoru üst üste isabetlerle 86-84'e getirdi ve son 1,5 dakikaya bu skorla girildi. Fenerbahçe Doğuş, mola dönüşünde Bobby Dixon'ı bomboş pozisyona soktu ancak milli basketbolcunun atışı isabetli olmadı. Devamında Tony Crocker, serbest atış çizgisinde hata yapmadı ve skoru 86-86'ya getirdi. Mücadelede son anlara girilirken Fenerbahçe Doğuş'ta Bobby Dixon, top oyuna sokulurken hücum faul yaptı ve hücum sırası TOFAŞ'a geçti. Devamında TOFAŞ, 3,5 saniye kala Mejia ile üç sayılık isabet buldu ve skor 91-88'e geldi! Fenerbahçe Doğuş, son hücumda Melli ile isabeti bulamadı ve maçtan galip ayrılan taraf ev sahibi oldu!