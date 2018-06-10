Nabil Dirar için büyük şok!

Nabıl Dirar'ın baldırında ağrı hissettiği ve durumunun belirsiz olduğu kaydedildi. Nabil Dirar'ın durumuyla ilgili Fas Futbol Federasyonu'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dirar'ın kupayı kapatması durumunda yerine Amiens'te forma giyen Oualid El Hajjam'ın kadroya çağrılacağı notu düşüldü. Monaco'dan Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Dirar, 29 lig maçında 4 gol atıp 8 asist yapmıştı.