Geçtiğimiz sezon son maçlarda forma giyen ve büyük beğeni kazanan Larin yeni sezon hazırlıklarına erken başladı. Bireysel çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Kanadalı futbolcu yeni sezona bom gibi gireceğini söyleyerek taraftara başarı sözü verdi.
Larin bomba gibi geliyor
Etiketler: Larin , yeni sezon
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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