;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Ferdi Kadıoğlu’nda fark 1.4 milyon euro
  2. Klaassen’de son raunt

bomba gibi geliyor

Larin bomba gibi geliyor
Geçtiğimiz sezon son maçlarda forma giyen ve büyük beğeni kazanan Larin hazırlıklarına erken başladı. Bireysel çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Kanadalı futbolcu yeni sezona bom gibi gireceğini söyleyerek taraftara başarı sözü verdi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ