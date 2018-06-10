Klaassen’de son raunt

Beşiktaş Yönetimi transferde rotayı öncelikle Klaassen'e çevirdi. Talisca'nın boşluğunu doldurmak için İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Klaassen'i ilk hedef alan Siyah-Beyazlı yönetim bu oyuncuyu 2 yıllığına kiralamak için resmi teklifi yaptı. Bu öneri Everton tarafından kabul edildi.
OPSİYON BEDELİ ÇOK YÜKSEK
İngiliz kulübünün kadrosında düşünmediği Hollandalı starı vermeye sıcak baktığı ancak 2 taraf arasındaki tek sorunun satın alma opsiyonu olduğu ortaya çıktı. Everton opsiyon bedeli olarak 20 milyon Euro belirledi.
AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR
Beşiktaş Yönetimi'nin Talisca'da yaşanan durumun tekrarlanmaması için yüksek opsiyon bedelini aşağı çekmeye çalıştığı belirlendi. Bu gerçekleştiği an bu transferde tüm pürüzler giderilmiş olacak.
YILLIK 1.5 MİLYON EURO ALACAK
Beşiktaş'ın 25 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon Euro bedelle 2 yıllığına kiralayacağı öğrenildi. Everton'da forma giyme şansı bulamayan Hollandalı oyuncunun ise Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı.
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