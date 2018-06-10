Klaassen’de son raunt

Beşiktaş Yönetimi transferde rotayı öncelikle Klaassen'e çevirdi. Talisca'nın boşluğunu doldurmak için İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Klaassen'i ilk hedef alan Siyah-Beyazlı yönetim bu oyuncuyu 2 yıllığına kiralamak için resmi teklifi yaptı. Bu öneri Everton tarafından kabul edildi.

OPSİYON BEDELİ ÇOK YÜKSEK

İngiliz kulübünün kadrosında düşünmediği Hollandalı starı vermeye sıcak baktığı ancak 2 taraf arasındaki tek sorunun satın alma opsiyonu olduğu ortaya çıktı. Everton opsiyon bedeli olarak 20 milyon Euro belirledi.



​AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR

Beşiktaş Yönetimi'nin Talisca'da yaşanan durumun tekrarlanmaması için yüksek opsiyon bedelini aşağı çekmeye çalıştığı belirlendi. Bu gerçekleştiği an bu transferde tüm pürüzler giderilmiş olacak.



​YILLIK 1.5 MİLYON EURO ALACAK

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon Euro bedelle 2 yıllığına kiralayacağı öğrenildi. Everton'da forma giyme şansı bulamayan Hollandalı oyuncunun ise Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı.