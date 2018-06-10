;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Larin bomba gibi geliyor
  2. NBA’de şampiyon Warriors

Klaassen’de son raunt

Yönetim Klaassen’i 2 yıllığına kiralama konusunda anlaştı. rakamı aşağı çekilirse imzalar atılacak

Klaassen’de son raunt

Beşiktaş Yönetimi de rotayı öncelikle Klaassen'e çevirdi. Talisca'nın boşluğunu doldurmak için İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Klaassen'i ilk hedef alan Siyah-Beyazlı yönetim bu oyuncuyu 2 yıllığına kiralamak için resmi teklifi yaptı. Bu öneri tarafından kabul edildi.

OPSİYON BEDELİ ÇOK YÜKSEK
İngiliz kulübünün kadrosında düşünmediği Hollandalı starı vermeye sıcak baktığı ancak 2 taraf arasındaki tek sorunun satın alma u olduğu ortaya çıktı. Everton opsiyon bedeli olarak 20 milyon Euro belirledi.

​AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR
Beşiktaş Yönetimi'nin Talisca'da yaşanan durumun tekrarlanmaması için yüksek opsiyon bedelini aşağı çekmeye çalıştığı belirlendi. Bu gerçekleştiği an bu transferde tüm pürüzler giderilmiş olacak.

​YILLIK 1.5 MİLYON EURO ALACAK
Beşiktaş'ın 25 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon Euro bedelle 2 yıllığına kiralayacağı öğrenildi. Everton'da forma giyme şansı bulamayan Hollandalı oyuncunun ise 'a yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı.

Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ