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’yu istiyor

spor, için ’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ise Fernandao için bir karara varmış değil.

Bursa Fernandao’yu istiyor
Fenerbahçe ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fernandao için Bursaspor yönetimi teklif yapmaya hazırlanıyor. spor'da çalışmaları devam ederken, yeşil beyazlı yönetim rotayı yeniden eski oyuncuları Fernandao'ya çevirdi. Daha önce de Brezilyalı forvet için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Bursaspor yönetimi, bu kez transferi gerçekleştirmek istiyor. Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör belirsizliğinden ötürü Fernandao'nun sarı lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceği kesinleşmezken, yeşil beyazlı yönetimin bu nedenle beklemeye geçtiği öğrenildi.
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