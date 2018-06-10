Fenerbahçe ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fernandao için Bursaspor yönetimi teklif yapmaya hazırlanıyor. Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ederken, yeşil beyazlı yönetim rotayı yeniden eski oyuncuları Fernandao'ya çevirdi. Daha önce de Brezilyalı forvet için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Bursaspor yönetimi, bu kez transferi gerçekleştirmek istiyor. Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör belirsizliğinden ötürü Fernandao'nun sarı lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceği kesinleşmezken, yeşil beyazlı yönetimin bu nedenle beklemeye geçtiği öğrenildi.
Bursa Fernandao’yu istiyor
Bursaspor, Fernandao için Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ise Fernandao için bir karara varmış değil.
Etiketler: Bursa , Fenerbahçe , Bursaspor , transfer , Fernandao
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.