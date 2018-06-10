Aklımda sadece Fener var

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon istediği kadar süre alamayan ve hakkında ülkesi Fransa'ya döneceği yolunda haberler çıkan Valbuena, "Futbolu ülkem Fransa'da bırakabilirim ama yeni sezon için kendime takım aramıyorum. Benim Fenerbahçe ile sözleşmem var ve yeni sezonda Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek var. Benim için durum böyle ama zaman ne gösterir yine de bilinmez" dedi. Comolli'nin Fenerbahçe'nin sportif direktörü olmasının Valbuena'nın takımda kalma şansını arttırdığı da ifade ediliyor.

KALİTESİ TARTILIŞMAZ

Valbuena'nın kadro derinliği ve kalitesi için takımda kalmasının gerekli olduğu fikri ağır basmaya başladı.