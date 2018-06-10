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için kritik hafta

Galatasaray’ın Fransız golcüsünü iki Çin takımı istiyor... Transferle ilgili son kararı G.Saray Yönetimi bu hafta verecek...

Bafetimbi Gomis için kritik hafta
G.Saray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'i iki Çin takımı Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua transfer etmek istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin yaklaşık 10 milyon Euro'yu bulan transfer tekliflerini düşündüğü ve önümüzdeki hafta net kararını ileteceği öğrenildi. Teknik Direktör Fatih Terim, 33 yaşındaki oyuncunun değerini bulması halinde satışına izin vereceğini daha önceden dile getirmişti.
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