G.Saray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'i iki Çin takımı Hebei China Fortune ve Shanghai Shenhua transfer etmek istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin yaklaşık 10 milyon Euro'yu bulan transfer tekliflerini düşündüğü ve önümüzdeki hafta net kararını ileteceği öğrenildi. Teknik Direktör Fatih Terim, 33 yaşındaki oyuncunun değerini bulması halinde satışına izin vereceğini daha önceden dile getirmişti.
Bafetimbi Gomis için kritik hafta
Galatasaray’ın Fransız golcüsünü iki Çin takımı istiyor... Transferle ilgili son kararı G.Saray Yönetimi bu hafta verecek...
Etiketler: Shanghai Shenhua , TEKNİK DİREKTÖR , Fatih Terim , Bafetimbi Gomis
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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