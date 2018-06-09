Stopere Mina geliyor

İspanyol devi Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sport Gazetesi, Katalan temsilcisinin 23 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Yerry Mina için Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunduğunu yazdı. Beko ile Barcelona arasındaki yakın ilişkilerin transfer konularında avantaj sağlayacağı belirtilirken, bazı temasların olduğunun da altı çizildi.
MİNA ARTIK GÖZDEN ÇIKARILDI
Barça'da Umtiti ile sözleşme yenilenmesinin ardından savunmada düşünülmeyen Mina'nın bir takıma kiraya verilmesi bekleniyor. Barça stopere transfer yapacağı için Mina gözden çıkarıldı.
FENERBAHÇE'DEN BAHSEDİLDİ
Sport gazetesindeki haberde UEFA Finansal Fair Play konularını göz önünde bulunduran ve scout raporlarını inceleyen F.Bahçe'nin Yerry Mina tarzı oyunculara yöneleceğinden bahsedildi.
7 MAÇTA OYNADI... 1 ASİSTİ VAR
Barça'nın Palmeiras'tan transfer ettiği Mina, bu sezon İspanyol devinde fazla forma şansı bulamadı. Katalan devinde toplam 7 maça çıkan Kolombiyalı stoper bu maçlarda 1 asist yaptı.
MİLLİ TAKIMIN BANKOSU
Yerry Mina, 23 yaşında olmasına karşın Kolombiya Milli Takımı'nın bankosu. 10 maçta 3 kez fileleri havalandırdı...
MİNA ARTIK GÖZDEN ÇIKARILDI
Barça'da Umtiti ile sözleşme yenilenmesinin ardından savunmada düşünülmeyen Mina'nın bir takıma kiraya verilmesi bekleniyor. Barça stopere transfer yapacağı için Mina gözden çıkarıldı.
FENERBAHÇE'DEN BAHSEDİLDİ
Sport gazetesindeki haberde UEFA Finansal Fair Play konularını göz önünde bulunduran ve scout raporlarını inceleyen F.Bahçe'nin Yerry Mina tarzı oyunculara yöneleceğinden bahsedildi.
7 MAÇTA OYNADI... 1 ASİSTİ VAR
Barça'nın Palmeiras'tan transfer ettiği Mina, bu sezon İspanyol devinde fazla forma şansı bulamadı. Katalan devinde toplam 7 maça çıkan Kolombiyalı stoper bu maçlarda 1 asist yaptı.
MİLLİ TAKIMIN BANKOSU
Yerry Mina, 23 yaşında olmasına karşın Kolombiya Milli Takımı'nın bankosu. 10 maçta 3 kez fileleri havalandırdı...
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