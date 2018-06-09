Newcastle’ın teklifini reddetti

G.Saray'da bu sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Garry Rodrigues, Newcastle United'dan gelen transfer teklifini geri çevirdi...
HEDEFİ BAŞKA
İngilizler'in yıldız oyuncu için 1.3 milyon pound'luk bir teklifte bulunduğu ancak Rodrigues'in, "Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak... Ben de kendimi burada göstermek istiyorum" dediği öğrenildi. Cimbom'a Yunan temsilcisi PAOK'tan gelen tecrübeli futbolcu Aslan'dan yıllık 1.35 milyon Euro kazanıyor.
HEDEFİ BAŞKA
İngilizler'in yıldız oyuncu için 1.3 milyon pound'luk bir teklifte bulunduğu ancak Rodrigues'in, "Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak... Ben de kendimi burada göstermek istiyorum" dediği öğrenildi. Cimbom'a Yunan temsilcisi PAOK'tan gelen tecrübeli futbolcu Aslan'dan yıllık 1.35 milyon Euro kazanıyor.
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