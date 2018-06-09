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Kupa yok ama ’ta mutluyum

Kupa yok ama Beşiktaş’ta mutluyum
Dünya Kupası için Şili Milli Takımı'nın kampında bulunan Gary Medel, ülke basınına açıklamalarda bulundu... Geride bıraktığımız sezonu değerlendiren yıldız futbolcu, "Kulübümde çok mutluyum. Çok iyi bir takımız ve önemli işler yaptık. Sezon sonunda kupa kazanamadık ama gelecek yıl bunu başarabiliriz" dedi. Dünya Kupası hakkında da konuşan , "Takım olarak iyi durumdayız, iddialıyız. Ses getirecek bir başarı istiyoruz" ifadesini kullandı.
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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