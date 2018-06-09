Dünya Kupası için Şili Milli Takımı'nın kampında bulunan Gary Medel, ülke basınına açıklamalarda bulundu... Geride bıraktığımız sezonu değerlendiren yıldız futbolcu, "Kulübümde çok mutluyum. Çok iyi bir takımız ve önemli işler yaptık. Sezon sonunda kupa kazanamadık ama gelecek yıl bunu başarabiliriz" dedi. Dünya Kupası hakkında da konuşan Medel, "Takım olarak iyi durumdayız, iddialıyız. Ses getirecek bir başarı istiyoruz" ifadesini kullandı.
Kupa yok ama Beşiktaş’ta mutluyum
Etiketler: Dünya Kupası , Milli Takımı , Beşiktaş , Medel
- 09 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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