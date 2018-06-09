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Hernandez’e hucum

, İngiltere Ligi takımlarından ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki golcü ile temasa geçti... Uruguaylı forvet, Cimbom’un Fransız golcüsü Bafetimbi ’e alternatif olarak düşünülüyor...

Hernandez’e hucum
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor... Cimbom, ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan Uruguaylı golcü Abel Hernandez'i transfer etmek istiyor. Tecrübeli oyuncu Aslan'ın transfer listesinde ilk sırasında bulunuyor.

TERİM VİDEOLARINI İZLEDİ
G.Saray Yönetimi, bu transfer için Teknik Direktör Fatih Terim'den de onay aldı. İmparator'un Abel Hernandez'in videolarını izlediği ve oyuncunun alınması için yönetime rapor sunduğu bildirildi.

ASLAN'IN SİSTEMİNE UYGUN
Sarı-Kırmızılı yönetim tecrübeli oyuncuyu Gomis'e alternatif olarak düşünüyor. Fransız oyuncu takımdan ayrılırsa da Hernandez birinci forvet olacak. Uruguaylı yıldız, Aslan'ın sistemine çok uygun.

BU SEZON LİGDE 8 GOL ATTI
G.Saray'da yönetim, Hernandez'in menajeri ile temasa geçti. Uruguyalı golcünün şartlarını öğrenen Sarı-Kırmızılar'ın gelecek cevabı beklediği bildirildi. 27 yaşındaki Hernandez bu sezon ligde 8 gol attı.
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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