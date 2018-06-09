Hernandez’e hucum

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor... Cimbom, Hull City ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan Uruguaylı golcü Abel Hernandez'i transfer etmek istiyor. Tecrübeli oyuncu Aslan'ın transfer listesinde ilk sırasında bulunuyor.
TERİM VİDEOLARINI İZLEDİ
G.Saray Yönetimi, bu transfer için Teknik Direktör Fatih Terim'den de onay aldı. İmparator'un Abel Hernandez'in videolarını izlediği ve oyuncunun alınması için yönetime rapor sunduğu bildirildi.
ASLAN'IN SİSTEMİNE UYGUN
Sarı-Kırmızılı yönetim tecrübeli oyuncuyu Gomis'e alternatif olarak düşünüyor. Fransız oyuncu takımdan ayrılırsa da Hernandez birinci forvet olacak. Uruguaylı yıldız, Aslan'ın sistemine çok uygun.
BU SEZON LİGDE 8 GOL ATTI
G.Saray'da yönetim, Hernandez'in menajeri ile temasa geçti. Uruguyalı golcünün şartlarını öğrenen Sarı-Kırmızılar'ın gelecek cevabı beklediği bildirildi. 27 yaşındaki Hernandez bu sezon ligde 8 gol attı.
TERİM VİDEOLARINI İZLEDİ
G.Saray Yönetimi, bu transfer için Teknik Direktör Fatih Terim'den de onay aldı. İmparator'un Abel Hernandez'in videolarını izlediği ve oyuncunun alınması için yönetime rapor sunduğu bildirildi.
ASLAN'IN SİSTEMİNE UYGUN
Sarı-Kırmızılı yönetim tecrübeli oyuncuyu Gomis'e alternatif olarak düşünüyor. Fransız oyuncu takımdan ayrılırsa da Hernandez birinci forvet olacak. Uruguaylı yıldız, Aslan'ın sistemine çok uygun.
BU SEZON LİGDE 8 GOL ATTI
G.Saray'da yönetim, Hernandez'in menajeri ile temasa geçti. Uruguyalı golcünün şartlarını öğrenen Sarı-Kırmızılar'ın gelecek cevabı beklediği bildirildi. 27 yaşındaki Hernandez bu sezon ligde 8 gol attı.
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