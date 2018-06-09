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Anderson ’e gitti!

’ta sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olan , ekibi Guangzhou takımına kiralandı

Anderson Talisca Çin’e gitti!
İki sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve futbol severlerin gönlünde taht kuran Talisca, Benfica tarafından Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'ye kiralandı. Sambacı yıldız, 2018 yılının sonuna kadar Çin Ligi ekibinde forma giyecek. 'nın ismi Manchester United gibi devlerle anılıyordu.
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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