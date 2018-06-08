Alman medyasındaki haberlere göre, Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin, Galatasaray'a transfer olmak için gemileri yakmış durumda! Tecrübeli oyuncunun Alman yöneticilerle görüştüğü ve Galatasaray'a gitmek için kolaylık istediği ifade edildi. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Nuri’den Dortmund’a baskı!
Alman medyası, Nuri Şahin’in G.Saray’a transfer olmak için kulübü Dortmund’a büyük baskı yaptığını yazdı...
Etiketler: nuri şahin , Borussia Dortmund , transfer , Galatasaray
- 08 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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