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Nuri’den Dortmund’a baskı!

Alman medyası, ’in G.Saray’a olmak için kulübü Dortmund’a büyük baskı yaptığını yazdı...

Nuri’den Dortmund’a baskı!
Alman medyasındaki haberlere göre, forması giyen Nuri Şahin, Galatasaray'a olmak için gemileri yakmış durumda! Tecrübeli oyuncunun Alman yöneticilerle görüştüğü ve Galatasaray'a gitmek için kolaylık istediği ifade edildi. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
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