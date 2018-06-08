G.Saray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, milli takım kampında Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor. Tecrübeli kalecinin kampta takım arkadaşlarına Türkçe seslendiği ve Türkçe kelimeler öğrettiği öğrenildi. Muslera, sezonun ikinci yarısında oynadığı futbolla G.Saray taraftarından tam not almıştı.
Muslera’dan Türkçe dersleri
Etiketler: Fernando Muslera , Dünya Kupası , türkçe
- 08 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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