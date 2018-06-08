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, Ronaldo için harekete geçti

İngiltere 'in köklü temsilcilerinden eski oyuncusu 'yu kadrosuna katmak istiyor. çalışmalarına hız veren ada ekibinin ü ısrarla istediği Ronaldo'nun da Manchester kentine geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 09:32
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