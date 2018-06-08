Premier Lig'de sezonu ezeli rakibi Manchester City'nin gerisinde ikinci sırada tamamlayan Kırmızı Şeytanlar, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun özellikle istediği Ronaldo da Manchester kentine geri dönmeye sıcak bakıyor.
Manchester United, Ronaldo için harekete geçti
İngiltere Premier Lig'in köklü temsilcilerinden Manchester United eski oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak istiyor. Transfer çalışmalarına hız veren ada ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho ısrarla istediği Ronaldo'nun da Manchester kentine geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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