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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Manchester United, Ronalda için harekete geçti

'nin yeni için çalışmalara başladı

Sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getirdikten sonra arayışlarını hızlandıran 'nin gündeminde İskoç teknik adam var.


'de futbol takımı için çalışmalar resmen başladı. Başkan yönetiminde yapılanma hızlı bir şekilde hayata sokuldu.
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  • 08 Haziran 2018, Cuma 09:41
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