Fenerbahçe'de futbol takımı için çalışmalar resmen başladı. Başkan Ali Koç yönetiminde yapılanma hızlı bir şekilde hayata sokuldu.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör için çalışmalara başladı
Sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getirdikten sonra teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündeminde İskoç teknik adam var.
Fenerbahçe'de futbol takımı için çalışmalar resmen başladı. Başkan Ali Koç yönetiminde yapılanma hızlı bir şekilde hayata sokuldu.
Etiketler: Sir Alex Ferguson , West Ham United , Fenerbahçe , TEKNİK DİREKTÖR , Ali Koç , David Moyes , Jurgen Klopp , Borussia Dortmund , Liverpool , Manchester United
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