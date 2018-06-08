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İlk Comolli

, Fransız sportif direktör ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Comolli için salı günü imza töreni yapılacak

İlk transfer Comolli
önceki gün 'a gelen 'nin sportif direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Fransız futbol adamı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyruldu. Comolli için 12 Haziran Salı günü imza töreni düzenlenecek.Kulüp televisyonuna konuşan Comolli, "Fenerbahçe'ye yakışacak özelliklerdeki en iyi leri gerçekleştirmek için var gücümle çalışacağım. Sahada sonuna kadar mücadele edecek bir takım oluşturmak istiyoruz. 31 Ağustos'a kadar tüm vaktimi, enerjimi, fikirlerimi bunun için harcayacağım. " ifadelerini kullandı.
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