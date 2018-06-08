Fenerbahçe önceki gün İstanbul'a gelen Damien Comolli'nin sportif direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Fransız futbol adamı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyruldu. Comolli için 12 Haziran Salı günü imza töreni düzenlenecek.Kulüp televisyonuna konuşan Comolli, "Fenerbahçe'ye yakışacak özelliklerdeki en iyi transferleri gerçekleştirmek için var gücümle çalışacağım. Sahada sonuna kadar mücadele edecek bir takım oluşturmak istiyoruz. 31 Ağustos'a kadar tüm vaktimi, enerjimi, fikirlerimi bunun için harcayacağım. " ifadelerini kullandı.
İlk transfer Comolli
Fenerbahçe, Fransız sportif direktör Damien Comolli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Comolli için salı günü imza töreni yapılacak
Etiketler: transfer , Damien Comolli , Fenerbahçe , İstanbul
- 08 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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