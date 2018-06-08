Fener’den Buvac bombası

Yeni bir Fenerbahçe için düğmeye basan Başkan Ali Koç ve yönetim, teknik adamını arıyor... Sportif direktörlük görevine getirilen Damien Comolli listedeki hocalarla görüşmelerini sürdürürken, flaş bir isim gündeme geldi. Comolli, Jurgen Klopp'un sağ kolu olarak bilinen Zeljko Buvac'ı da gözüne kestirdi.
1 HAFTA İÇİNDE TEKLİF OLACAK
17 yıldır Klopp'un yardımcılığını yapan Boşnak hoca artık kariyerine 1. adam olarak devam etmek istiyor. Comolli'nin kısa süre içinde Buvac'la bir araya gelerek teklifi masaya yatırması bekleniyor.
KLOPP ONUNLA FARK YARATTI
Klopp'un "beyin" tanımlamasını yaptığı Buvac, Alman teknik adamın başarılarında çok büyük bir pay sahibi. Hatta Buvac, Klopp'un fark yaratmasına neden olan "gegenpressing"in de yaratıcısı.
DORTMUND'TA DA ÇALIŞTILAR
Öndeki oyuncuların yoğun pres anlayışı sergilediği "gegenpressing" Buvac'ın bulduğu ve geliştirdiği bir sistem. 58 yaşındaki hoca, Liverpool'dan önce Dortmund ve Mainz'da da Klopp'la birlikte çalıştı.
1 HAFTA İÇİNDE TEKLİF OLACAK
17 yıldır Klopp'un yardımcılığını yapan Boşnak hoca artık kariyerine 1. adam olarak devam etmek istiyor. Comolli'nin kısa süre içinde Buvac'la bir araya gelerek teklifi masaya yatırması bekleniyor.
KLOPP ONUNLA FARK YARATTI
Klopp'un "beyin" tanımlamasını yaptığı Buvac, Alman teknik adamın başarılarında çok büyük bir pay sahibi. Hatta Buvac, Klopp'un fark yaratmasına neden olan "gegenpressing"in de yaratıcısı.
DORTMUND'TA DA ÇALIŞTILAR
Öndeki oyuncuların yoğun pres anlayışı sergilediği "gegenpressing" Buvac'ın bulduğu ve geliştirdiği bir sistem. 58 yaşındaki hoca, Liverpool'dan önce Dortmund ve Mainz'da da Klopp'la birlikte çalıştı.
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