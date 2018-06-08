Fener'de büyük revizyon

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesi ve sportif direktörlüğe de Damien Comolli'nin getirilmesinin ardından transfer çalışmalarının hız kazanması beklenirken takımdan ayrılacak oyuncuların da büyük oranda belli olduğu bildirildi. Luis Neto ve Vincent Janssen'in kiralık sözleşmeleri sona erdiği için kendileri yeni sezonda olmayacaklar. Sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel'e ise jübile teklif edileceği gelen haberler arasında.
TRANSFER İÇİN KAYNAK OLACAKLAR
Takımda sözleşmeleri bulunan Mauricio Isla, Martin Strkel, Roman Neustadter ve Ozan Tufan için gelen tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı. 4 oyuncu piyasa değerini bulursa satılacak. Bu oyunculardan gelecek para ile transfere kaynak oluşturulacak. Zira UEFA Finansal Fair play gereği Fenerbahçe, sattığı oyuncu kadar bonservisle oyuncu alabiliyor.
2 OYUNCUNUN DURUMU BELLİ DEĞİL!
Valbuena ve Giuliano'nun durumu ise kesinlik kazanmadı. Bu iki oyuncunun satış listesine konulması beklenmese de ciddi bir teklifle karşılaşılması durumunda kulübün menfaatleri doğrultusunda satışına izin verilmesi söz konusu olabilir. Martin Skrtel'e Premier Lig'den Mauricio Isla'ya ise İtalya Ligi Serie A'dan bazı tekliflerin olduğu ifade ediliyor.
JANSSEN İSTİYOR AMA
Janssen önümüzdeki sezon da Fenerbahçe'de forma giymek istedi. Ama yeni yönetimin planları başka oyuncular üzerine.
OZAN'A KULÜP BULUNACAK
Ozan Tufan'ın sakatlığının bulunması transferi için ciddi bir engel. Ancak yönetim Süper Lig'den bir takımla anlaşma sağlamak istiyor.
TRANSFER İÇİN KAYNAK OLACAKLAR
Takımda sözleşmeleri bulunan Mauricio Isla, Martin Strkel, Roman Neustadter ve Ozan Tufan için gelen tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı. 4 oyuncu piyasa değerini bulursa satılacak. Bu oyunculardan gelecek para ile transfere kaynak oluşturulacak. Zira UEFA Finansal Fair play gereği Fenerbahçe, sattığı oyuncu kadar bonservisle oyuncu alabiliyor.
2 OYUNCUNUN DURUMU BELLİ DEĞİL!
Valbuena ve Giuliano'nun durumu ise kesinlik kazanmadı. Bu iki oyuncunun satış listesine konulması beklenmese de ciddi bir teklifle karşılaşılması durumunda kulübün menfaatleri doğrultusunda satışına izin verilmesi söz konusu olabilir. Martin Skrtel'e Premier Lig'den Mauricio Isla'ya ise İtalya Ligi Serie A'dan bazı tekliflerin olduğu ifade ediliyor.
JANSSEN İSTİYOR AMA
Janssen önümüzdeki sezon da Fenerbahçe'de forma giymek istedi. Ama yeni yönetimin planları başka oyuncular üzerine.
OZAN'A KULÜP BULUNACAK
Ozan Tufan'ın sakatlığının bulunması transferi için ciddi bir engel. Ancak yönetim Süper Lig'den bir takımla anlaşma sağlamak istiyor.
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