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Avrupa Şampiyonu oldu

Buse Tosun Avrupa Şampiyonu oldu
İstanbul'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu , altın madalya kazandı. Şampiyonada kadınlar 68 kilo finalinde Rus Khanum Velieva'yı 6-5 yenen Buse, şampiyon oldu. Kadınlar 50 kiloda mücadele eden ise finalde Ukraynalı Oksana Livach'a yenilerek 2. oldu.
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