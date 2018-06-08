İstanbul'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun, altın madalya kazandı. Şampiyonada kadınlar 68 kilo finalinde Rus Khanum Velieva'yı 6-5 yenen Buse, şampiyon oldu. Kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan ise finalde Ukraynalı Oksana Livach'a yenilerek 2. oldu.
Buse Tosun Avrupa Şampiyonu oldu
Etiketler: Buse Tosun , evin demirhan , İstanbul , Avrupa Şampiyonası
- 08 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.