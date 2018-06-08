14 Haziran'da başlayacak olan 2018 Dünya Kupası'nın fikstürü ve maçların TRT'deki yayın saatleri belli oldu.Futbolseverler dev kupanın tüm maçlarını trtspor.com.tr/fifa2018dunyakupasi adresinden de canlı izleyebilecek.
Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta? Dünya Kupası fikstürü açıklandı
Dünya Kupası tarihi yaklaştıkça futbolseverleri büyük heyecan sardı. Milyonlarca kişi internetten Dünya Kupası maçlarının tarihini aratıyor. Dünya Kupası fikstürü belli oldu! 14 Haziran'da başlayacak olan 2018 Dünya Kupası'nın fikstürü ve maçların TRT'deki yayın saatleri belli oldu. Peki Dünya Kupası maçları ne zaman? Hangi kanalda? Detaylar haberimizin içinde...
14 Haziran'da başlayacak olan 2018 Dünya Kupası'nın fikstürü ve maçların TRT'deki yayın saatleri belli oldu.Futbolseverler dev kupanın tüm maçlarını trtspor.com.tr/fifa2018dunyakupasi adresinden de canlı izleyebilecek.
Etiketler: Dünya Kupası , Suudi Arabistan , güney kore , 14 Haziran , Avustralya , Kolombiya , İspanya , Japonya , Brezilya , ALMANYA , İngiltere , Belçika , Sırbistan , Nijerya
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