Fener Tomovic’ı alıyor

Sportif Direktörlüğe Damien Comolli'nin gelmesinden sonra Fenerbahçe ile ilgili transfer haberleri bir anda artmaya başladı..
9 YILDIR İTALYA'DA
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, sezonu Chievo'da kiralık olarak tamamlayan Nenad Tomovic için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını yazdı. 30 yaşındaki Sırp stoperin Chievo'da kalmak istediğini fakat Fenerbahçe'nin Fiorentina'ya oldukça ikna edici bir teklif sunduğunu iddia etti. 1.84 boyunda olan Tomovic, 22 kez Sırbistan Milli Takım forması giydi. 9 yıldır Serie A'da forma giyen Tomovic ülkesinde Kızılyıldız altyapısında yetişti. Asıl mevkisi stoper olan Sırp futbolcu, sağ bek ve sol bek mevkilerinde de oynayabiliyor.
9 YILDIR İTALYA'DA
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, sezonu Chievo'da kiralık olarak tamamlayan Nenad Tomovic için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını yazdı. 30 yaşındaki Sırp stoperin Chievo'da kalmak istediğini fakat Fenerbahçe'nin Fiorentina'ya oldukça ikna edici bir teklif sunduğunu iddia etti. 1.84 boyunda olan Tomovic, 22 kez Sırbistan Milli Takım forması giydi. 9 yıldır Serie A'da forma giyen Tomovic ülkesinde Kızılyıldız altyapısında yetişti. Asıl mevkisi stoper olan Sırp futbolcu, sağ bek ve sol bek mevkilerinde de oynayabiliyor.
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