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Aradaki fark 2 milyon Euro

, için Inter’e 2 milyon Euro teklif etti. Ancak nlar, 4 milyon Euro istedi... Çizme’deki görüşmeler hararetli bir şekilde devam ediyor...

Aradaki fark 2 milyon Euro
G.Saray'da yöneticilerden Abdurrahim Albayrak, Japon sol kanat oyuncusu Yuto Nagatomo'nun transferini sonlandırmak için önceki gün 'ya gitmişti. Interli yöneticilerle masaya oturan Albayrak, Milano ekibine 2 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak Inter, tecrübeli futbolcunun bonservisi için 4 milyon Euro istedi.

FENERBAHÇE DEVREDE
Albayrak ve Interli yöneticilerin görüşmeleri dün de devam etti. G.Saray, 4 milyon Euro'luk ücrette indireme gitmek için büyük çaba sarfediyor İtalya'nın yüksek tirajlı gazetesi La Gazetta dello Sport, Nagatomo'ya 'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de talip olduğunu yazdı. Haberde, "Nagatomo için derbisi" ifadelerini kullanıldı.
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