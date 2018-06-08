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5 milyon ’yu getiren Trezeguet’yi alır

Başkan Vekili Öksüz, “G.Saray, Trezeguet’yi bizden istedi. 5 milyon ’yu getiren onu alır” dedi

5 milyon Euro’yu getiren Trezeguet’yi alır
'da forma giyen Trezeguet, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkat çekti. 'ın da talip olduğu oyuncu hakkında Kasımpaşa Başkan Vekili açıklamalarda bulundu. Öksüz, "Galatasaray bizi aradı ve yi istedi. Fakat biz oyuncuyu satmayacağımızı söyledik. Takımımızın en önemli isimlerinden ve başkanımız oyuncuyu satmama kararı aldı. Ancak Trezeguet'in sözleşmesinde '5 milyon 'ya serbest kalır' maddesi var. Eğer oyuncu bu parayı kulübe getirirse istediği takıma gidebilir" dedi.

11 GOL ATTI
Trezeguet bu sezon Kasımpaşa formasıyla 29 resmi maçta 11 kez ağları sarsarak dikkatleri üzerine çekti.
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