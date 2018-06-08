5 milyon Euro’yu getiren Trezeguet’yi alır

Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkat çekti. Galatasaray'ın da talip olduğu oyuncu hakkında Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz açıklamalarda bulundu. Öksüz, "Galatasaray bizi aradı ve Trezeguet'yi istedi. Fakat biz oyuncuyu satmayacağımızı söyledik. Takımımızın en önemli isimlerinden ve başkanımız oyuncuyu satmama kararı aldı. Ancak Trezeguet'in sözleşmesinde '5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi var. Eğer oyuncu bu parayı kulübe getirirse istediği takıma gidebilir" dedi.
11 GOL ATTI
Trezeguet bu sezon Kasımpaşa formasıyla 29 resmi maçta 11 kez ağları sarsarak dikkatleri üzerine çekti.
11 GOL ATTI
Trezeguet bu sezon Kasımpaşa formasıyla 29 resmi maçta 11 kez ağları sarsarak dikkatleri üzerine çekti.
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