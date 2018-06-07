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S.Arabistan ekibi Al-İttihad 'ye talip

A gazetesi Al-İttihad takımının i kesenin ağzını açtığını duyurarak yakında resmi teklifin yapılacağını yazdı

S.Arabistan ekibi Al-İttihad Pepeye talip
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu i Portekiz basınından iddiası gündeme geldi. Portekiz gazetesi A , Pepe için Al-İttihad takımının 'a resmi teklif yapacağını yazdı.

RAKAM ÖNEMLİ
HABERDE Al-İttihad kulübünün Pepe'yi ısrarla istediğini vurgulayarak, "Bu transfer için verilecek rakam da önemli. Dusko Tosic'i Çin'e satan Beşiktaş Pepe'yi kolay kolay bırakmaz. Ancak astronomik bir rakam olursa iş değişebilir" yorumunda bulundu.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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