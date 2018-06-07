Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Pepe için Portekiz basınından Suudi Arabistan iddiası gündeme geldi. Portekiz gazetesi A Bola, Pepe için Al-İttihad takımının Beşiktaş'a resmi teklif yapacağını yazdı.
RAKAM ÖNEMLİ
HABERDE Al-İttihad kulübünün Pepe'yi ısrarla istediğini vurgulayarak, "Bu transfer için verilecek rakam da önemli. Dusko Tosic'i Çin'e satan Beşiktaş Pepe'yi kolay kolay bırakmaz. Ancak astronomik bir rakam olursa iş değişebilir" yorumunda bulundu.
RAKAM ÖNEMLİ
HABERDE Al-İttihad kulübünün Pepe'yi ısrarla istediğini vurgulayarak, "Bu transfer için verilecek rakam da önemli. Dusko Tosic'i Çin'e satan Beşiktaş Pepe'yi kolay kolay bırakmaz. Ancak astronomik bir rakam olursa iş değişebilir" yorumunda bulundu.
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