Galatasaray, Balotelli ile ilgilenmediklerini resmi siteden açıkladı. Yapılan açıklamada, "Mario Balotelli ile kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi veya görüşmesi olmamıştır." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'dan Balotelli açıklaması
Galatasaray, transfer dedikoduları çıkan Mario Balotelli ile bir transfer girişimi olmadığını duyurdu. Nice ile sözleşmesi sona eren Mario Balotelli'nin bonservisi elinde
Etiketler: Mario Balotelli , Galatasaray , transfer
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