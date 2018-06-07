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  1. Aykut Kocaman Kulüp binasında!

'dan Balotelli açıklaması

, dedikoduları çıkan ile bir transfer girişimi olmadığını duyurdu. Nice ile sözleşmesi sona eren Mario Balotelli'nin bonservisi elinde

Galatasaraydan Balotelli açıklaması

, Balotelli ile ilgilenmediklerini resmi siteden açıkladı. Yapılan açıklamada, " ile kulübümüzün herhangi bir girişimi veya görüşmesi olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 22:06
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