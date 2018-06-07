;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. İlk transfer Muğdat Çelik
  2. Guardiola Denayer’i de götürecek

Cimbom'a şoku

’nın 6 milyon Euro ceza keseceği ve ‘sattığın kadar al’ şartını getireceği öğrenildi. Fakat asıl sıkıntı, Avrupa kadrosunun 21 kişiyle sınrlandırılması olacak. Bu durumda 1 yabancı listeye yazılamayacak, de zorluklar yaşanacak

Cimboma UEFA şoku
Yeni sezon öncesi flaş hamleleri yapmayı planlayan 'a kötü haber geldi... UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasında Sarı-Kırmızılılar'ı önemli kısıtlamalar bekliyor. İlk olarak önceki anlaşmanın şartlarına uyulmadığı için 6 milyon Euro ceza kesilecek. Bu paranın 2 milyon Euro'su peşin ödenecek.

SATMADAN TRANSFER YOK!
UEFA ayrıca beklendiği gibi 'sattığın kadar oyuncu al' şartını getirecek. Fakat asıl sıkıntı, Şampiyonlar Ligi kadrosunun 25 kişiden 21'e indirilmesi olacak. Bu durumda kadroya 13 yazılacak.

ALTYAPI ŞARTI KRİZ ÇIKARACAK
1 yabancı oyuncuyu kadroya alamayacak olan G.Saray, 21 kişinin içinde 4'ü Türkiye'de, 4'ü da yetişmiş 8 yerli futbolcuya da yer vermek zorunda. Bu da Fatih Terim'i bir hayli zorlayacak.

SİNAN KADROYA ALINMAYABİLİR!
Şu anda kadroda Eray dışında altyapı oyuncusu yok. Kalan isimler U21'den tamamlanırsa bu durumda Sinan ve Tolga gibi Avrupa'da yetişmiş yerli oyuncuların da kadroya yazılmama tehlikesi doğacak.
Etiketler: , , , , , , , , ,
  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ