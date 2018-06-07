Yeni sezon öncesi flaş transfer hamleleri yapmayı planlayan Galatasaray'a kötü haber geldi... UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasında Sarı-Kırmızılılar'ı önemli kısıtlamalar bekliyor. İlk olarak önceki anlaşmanın şartlarına uyulmadığı için 6 milyon Euro ceza kesilecek. Bu paranın 2 milyon Euro'su peşin ödenecek.
SATMADAN TRANSFER YOK!
UEFA ayrıca beklendiği gibi 'sattığın kadar oyuncu al' şartını getirecek. Fakat asıl sıkıntı, Şampiyonlar Ligi kadrosunun 25 kişiden 21'e indirilmesi olacak. Bu durumda kadroya 13 yabancı oyuncu yazılacak.
ALTYAPI ŞARTI KRİZ ÇIKARACAK
1 yabancı oyuncuyu kadroya alamayacak olan G.Saray, 21 kişinin içinde 4'ü Türkiye'de, 4'ü altyapıda yetişmiş 8 yerli futbolcuya da yer vermek zorunda. Bu da Fatih Terim'i bir hayli zorlayacak.
SİNAN KADROYA ALINMAYABİLİR!
Şu anda kadroda Eray dışında altyapı oyuncusu yok. Kalan isimler U21'den tamamlanırsa bu durumda Sinan ve Tolga gibi Avrupa'da yetişmiş yerli oyuncuların da kadroya yazılmama tehlikesi doğacak.
SATMADAN TRANSFER YOK!
UEFA ayrıca beklendiği gibi 'sattığın kadar oyuncu al' şartını getirecek. Fakat asıl sıkıntı, Şampiyonlar Ligi kadrosunun 25 kişiden 21'e indirilmesi olacak. Bu durumda kadroya 13 yabancı oyuncu yazılacak.
ALTYAPI ŞARTI KRİZ ÇIKARACAK
1 yabancı oyuncuyu kadroya alamayacak olan G.Saray, 21 kişinin içinde 4'ü Türkiye'de, 4'ü altyapıda yetişmiş 8 yerli futbolcuya da yer vermek zorunda. Bu da Fatih Terim'i bir hayli zorlayacak.
SİNAN KADROYA ALINMAYABİLİR!
Şu anda kadroda Eray dışında altyapı oyuncusu yok. Kalan isimler U21'den tamamlanırsa bu durumda Sinan ve Tolga gibi Avrupa'da yetişmiş yerli oyuncuların da kadroya yazılmama tehlikesi doğacak.
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