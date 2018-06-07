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Guardiola Denayer’i de götürecek

Guardiola Denayer’i de götürecek
Kiralık sözleşmesi sona eren Jason Denayer'in süreci yine uzayacak... Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın yeni sezon hazırlık kampı kadrosuna Belçikalı stoperi de alacağı öğrenildi. İngiliz basını, Denayer'in büyük olasılıkla yine gözden çıkarılacağını fakat City yönetiminin artık kiralama formülüne sıcak bakmadığı belirtti. Galatasaray yönetimi, transferde yaşanacak gelişmelere göre Denayer konusunda hamle yapacak.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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