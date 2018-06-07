Kiralık sözleşmesi sona eren Jason Denayer'in transfer süreci yine uzayacak... Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın yeni sezon hazırlık kampı kadrosuna Belçikalı stoperi de alacağı öğrenildi. İngiliz basını, Denayer'in büyük olasılıkla yine gözden çıkarılacağını fakat City yönetiminin artık kiralama formülüne sıcak bakmadığı belirtti. Galatasaray yönetimi, transferde yaşanacak gelişmelere göre Denayer konusunda hamle yapacak.
Guardiola Denayer’i de götürecek
Etiketler: Jason Denayer , Galatasaray , transfer
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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