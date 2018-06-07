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yeni sezon öncesi ilk i bitirdi Sarı-Kırmızılılar, ’la sözleşmesi sona eren Muğdat’la yıllık 700 bin ’ya anlaşma sağladı

İlk transfer Muğdat Çelik
Kadrosuna 4-5 yerli futbolcu takviyesi yapmayı düşünen Galatasaray'dan beklenen hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar, ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'le 3 yıllık kesin anlaşma sağladı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu senelik 700 bin alacak.

YENİ HEDEF DENİZ
Öte yandan Eren Derdiyok'u satmayı planlayan Galatasaray yönetiminin Antalyaspor formasını giyen forvet oyuncusu Deniz Kadah'la da kısa süre içinde görüşeceği öne sürülüyor.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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