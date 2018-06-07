İlk transfer Muğdat Çelik

Kadrosuna 4-5 yerli futbolcu takviyesi yapmayı düşünen Galatasaray'dan beklenen hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar, Akhisar ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'le 3 yıllık kesin anlaşma sağladı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu senelik 700 bin Euro alacak.
YENİ HEDEF DENİZ
Öte yandan Eren Derdiyok'u satmayı planlayan Galatasaray yönetiminin Antalyaspor formasını giyen forvet oyuncusu Deniz Kadah'la da kısa süre içinde görüşeceği öne sürülüyor.
YENİ HEDEF DENİZ
Öte yandan Eren Derdiyok'u satmayı planlayan Galatasaray yönetiminin Antalyaspor formasını giyen forvet oyuncusu Deniz Kadah'la da kısa süre içinde görüşeceği öne sürülüyor.
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