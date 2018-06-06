Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Kayıhan vefat etti. Konuyla ilgili olarak Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal, Ümit Kayıhan'ın bir süredir tedavi gördüğünü ve hayatını bu sabah kaybettiğini söyledi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir süredir yoğun bakımda olan Teknik Direktör Ümit Kayıhan, vefat etti. Ailesinin ve antrenör camiasının başı sağolsun" ifadesi yer aldı.

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1954 doğumlu olan Ümit Kayıhan spor kariyerine Göztepe Basketbol takımında başladı. 17 yaşında Göztepe'nin futbol antrenmanlarına çıkan ve teknik heyetin büyük beğenisini kazan Kayıhan daha sonra sporcu kimliğini futbolcu olarak sürdürdü. Bir sezon Balıkesirspor'da oynadıktan sonra 8 yıl boyunca Altay takımının formasını giydi. Kayhan'ın futbolculuk kariyeri Eskişehirspor ile devam ettikten sonra Kuşadasıspor ile son buldu.



Antrenörlük için İngiltere'de kurs gören Kayhan burada FIFA teknik direktörlük diploması aldı. Kayıhan ilk antrenörlük deneyimini Karşıyaka ve Göztepe'de yardımcı antrenör olarak yaptı. Sırasıyla Göztepe Altay Denizlispor Erzurumspor Antalyaspor Bursaspor Diyarbakırspor'da teknik direktör olarak görev yapan Kayıhan sanatçı Ekrem Bora'nın kızı Sevil Kayıhan ile 27 yıldır evli ve iki çocuk sahibidir.