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Hangi ülkelerin liderleri 'nı 'da takip edecek?

tarihi yaklaştıkça maçları yerinden takip edecek ülke liderleri de belli olmaya başladı.

İşte Dünya Kupasını yerinde izleyecek liderler

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un Putin'in daveti üzerine na katılacağı belirtildi. Diğer taraftan Çin Devlet Başkan Yardımcısı Sun Chunlan'ın da organizasyon davetini kabul ettiği öğrenildi. En dikkat çekici katılımı ise son dönemlerde dünya gündemi oldukça meşgul eden 'ın veliaht prensi gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamaya göre veliaht prens Salman'ın Suudi Arabistan ile arasında Moskova'da gerçekleşecek olan müsabakayı stadyumdan izleyerek ülkesine destek verecek.
Tüm ülke liderlerine davet yapıldı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov yaptığı açıklamada, organizasyona katılacak tüm ülke liderlerine davet gönderildiğini söyledi. Ayrıca Rusya'ya dost ülke liderlerine de davetlerin gönderildiği öğrenildi. Çok sayıda ülke liderinin Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası müsabakalarına katılması bekleniyor.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 09:06
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