Yeni sezon öncesinde transfer görüşmelerine başlayan Galatasaray, ilk transferini yapmak üzere... beIN SPORTS'un verdiği bilgiye göre Galatasaray, Akhisar Belediyespor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile el sıkıştı.

Sarı kırmızılı takımın tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray, Muğdat Çelik ile Türk lirası üzerinden anlaşmaya vardı, alacağı ücretle ilgili ise henüz bilgi verilmedi.

Muğdat Çelik, geçen sezon Akhisar Belediyespor formasıyla 4 gol - 4 asistlik performans göstermişti.





Muğdat Çelik kimdir?

​2004 yılında Mersin Kuvay-ı Milliye'de amatör olarak futbola adım atmış, ardından profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği takımı ile başlamıştır. 2008'de Kastamonuspor'a kiralanmış ardından tekrar geri dönmüştür. Bu takımlardan başka; bugüne kadar Çankırıspor, Bugsaşspor, Batman Petrol, Nazilli Belediyespor ve Balıkesirspor takımlarında da forma giymiştir.



Forvet bölgesinde çift ayakla oynayan Muğdat Çelik, 2012-13 sezonunda 2. Lig'de 24 golle gol kralı olmuştur