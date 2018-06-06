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'ın ilk i oldu! Muğdat Çelik kimdir?

, geçen sezon Teleset Mobilya Akhisarspor forması giyen ile prensip anlaşmasına vardı.

G.Saray ilk transferini yaptı

Yeni sezon öncesinde görüşmelerine başlayan , ilk transferini yapmak üzere... beIN SPORTS'un verdiği bilgiye göre Galatasaray, ile sözleşmesi sona eren ile el sıkıştı.

Sarı kırmızılı takımın tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray, Muğdat Çelik ile Türk lirası üzerinden anlaşmaya vardı, alacağı ücretle ilgili ise henüz bilgi verilmedi.

Muğdat Çelik, geçen sezon Akhisar Belediyespor formasıyla 4 gol - 4 asistlik performans göstermişti.

Muğdat Çelik kimdir?

​2004 yılında Mersin Kuvay-ı Milliye'de amatör olarak futbola adım atmış, ardından profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği takımı ile başlamıştır. 2008'de Kastamonuspor'a kiralanmış ardından tekrar geri dönmüştür. Bu takımlardan başka; bugüne kadar Çankırıspor, Bugsaşspor, Batman Petrol, Nazilli Belediyespor ve Balıkesirspor takımlarında da forma giymiştir.

Forvet bölgesinde çift ayakla oynayan Muğdat Çelik, 2012-13 sezonunda 2. Lig'de 24 golle gol kralı olmuştur

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 14:14
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