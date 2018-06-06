Rafael bombası

Beşiktaş transferde forvet ve orta sahanın dışında kadroya sağ bek takviyesi yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan L'Equipe, Siyah-Beyazlı takımın Lyon forması giyen Rafael da Silva'ya teklifte bulunduğunu yazdı.
LYON'DA İLK 11 ŞANSI AZALDI
Lyon'un bedelsiz olarak Leo Dubois'i kadroya katmasıyla Rafael'in ilk 11 şansının azaldığı vurgulandı. Ancak Beşiktaş'ın teklifinin Fransız kulübü tarafından yeterli bulunmadığının altı çizildi.
BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER
Beşiktaş'ta Transferden Sorumlu yönetici Umut Güner'in en kısa sürede Fransız kulübü Lyon'un kapısını çalacağı da öne sürüldü. Güneş'in de bu oyuncuyu kadroda görmek istediği vurgulandı.
BU SEZON 31 MAÇTA OYNADI
İngiltere'nin Manchester United takımının formasını giyen Brezilyalı futbolcu son 3 sezondur Lyon'da top koşturuyor. Rafael bu sezon 31 resmi karşılaşmanın 28'inde ilk 11'de sahneye çıktı.
LYON'DA İLK 11 ŞANSI AZALDI
Lyon'un bedelsiz olarak Leo Dubois'i kadroya katmasıyla Rafael'in ilk 11 şansının azaldığı vurgulandı. Ancak Beşiktaş'ın teklifinin Fransız kulübü tarafından yeterli bulunmadığının altı çizildi.
BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER
Beşiktaş'ta Transferden Sorumlu yönetici Umut Güner'in en kısa sürede Fransız kulübü Lyon'un kapısını çalacağı da öne sürüldü. Güneş'in de bu oyuncuyu kadroda görmek istediği vurgulandı.
BU SEZON 31 MAÇTA OYNADI
İngiltere'nin Manchester United takımının formasını giyen Brezilyalı futbolcu son 3 sezondur Lyon'da top koşturuyor. Rafael bu sezon 31 resmi karşılaşmanın 28'inde ilk 11'de sahneye çıktı.
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