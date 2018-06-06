Jet gibi başladı

Ali Koç göreve fırtına gibi başladı... Pazar günkü tarihi genel 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemine son veren Başkan Ali Koç dün mazbatasını aldı. Yeni Fenerbahçe için hemen kolları sıvayan Başkan Koç ilk transferini yaptı. Dünyanın en önemli futbol adamlarından biri olan Damien Comolli ile anlaşıldı. Dün akşam İstanbul'a gelen Comolli bugün imzayı atacak ve sportif direktör olarak göreve başlayacak.
HER ŞEY ŞAMPİYONLUK İÇİN...
Ülker Stadı'ndaki mazbata töreninde 20 bine yakın taraftara seslenen Koç taraftarlardan forma rekoru istedi. Ali Koç, "Şampiyonluk için ne gerekirse yapacağız. Ne kadar para gerekiyorsa harcayacağız. Gerekli sponsorları bulacağız. Maddi manevi sizi rahat uyutacak fedakarlıkları yapacağız, rahat olun. Fenerbahçe ruhunu yeniden getireceğiz" dedi.
TRANSFER HAREKATI BAŞLAYACAK
Tarihi törenle resmen göreve başlayan Başkan Koç bugün de Comolli ile birlikte yabancı teknik adam için düğmeye basacak. Luis Enrique, Hasenhüttl, Peter Bosz, Juande Ramos ve Laurent Blanc listede... Yönetim kısa süre içinde yeni hocasını açıklayacak ve ardından da transfer harekatı başlayacak.
BASKETTE KUPAYI YILDIRIM KALDIRSIN
Ali Koç mazbata töreninde eski başkan Aziz Yıldırım'a da mesaj yolladı... Başkan Koç, "Basketbolda kupayı kaldırırsak, Aziz Yıldırım'ın kaldırmasını istiyorum. Çünkü bu başarının mimarı odur" ifadesini kullandı.
YENİ UFUKLARA YÜRÜYORLAR
Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Osman Bak, Fenerbahçe'de başlayan Ali Koç dönemini değerlendirdi... Bakan Bak, "Fenerbahçe Kulübü yeni ufuklara yürüyor. Fenerbahçe'nin başarısı, Türk sporu için çok önemlidir" diye konuştu.
Son olarak Barcelona'yı çalıştıran Luis Enrique, dünyanın en önemli teknik adamlarından birisi.
COMOLLİ İSTANBUL'DA
F.Bahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
HER ŞEY ŞAMPİYONLUK İÇİN...
Ülker Stadı'ndaki mazbata töreninde 20 bine yakın taraftara seslenen Koç taraftarlardan forma rekoru istedi. Ali Koç, "Şampiyonluk için ne gerekirse yapacağız. Ne kadar para gerekiyorsa harcayacağız. Gerekli sponsorları bulacağız. Maddi manevi sizi rahat uyutacak fedakarlıkları yapacağız, rahat olun. Fenerbahçe ruhunu yeniden getireceğiz" dedi.
TRANSFER HAREKATI BAŞLAYACAK
Tarihi törenle resmen göreve başlayan Başkan Koç bugün de Comolli ile birlikte yabancı teknik adam için düğmeye basacak. Luis Enrique, Hasenhüttl, Peter Bosz, Juande Ramos ve Laurent Blanc listede... Yönetim kısa süre içinde yeni hocasını açıklayacak ve ardından da transfer harekatı başlayacak.
BASKETTE KUPAYI YILDIRIM KALDIRSIN
Ali Koç mazbata töreninde eski başkan Aziz Yıldırım'a da mesaj yolladı... Başkan Koç, "Basketbolda kupayı kaldırırsak, Aziz Yıldırım'ın kaldırmasını istiyorum. Çünkü bu başarının mimarı odur" ifadesini kullandı.
YENİ UFUKLARA YÜRÜYORLAR
Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Osman Bak, Fenerbahçe'de başlayan Ali Koç dönemini değerlendirdi... Bakan Bak, "Fenerbahçe Kulübü yeni ufuklara yürüyor. Fenerbahçe'nin başarısı, Türk sporu için çok önemlidir" diye konuştu.
Son olarak Barcelona'yı çalıştıran Luis Enrique, dünyanın en önemli teknik adamlarından birisi.
COMOLLİ İSTANBUL'DA
F.Bahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
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