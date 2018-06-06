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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Arjantin İsrail maçını iptal etti

'ın cezasını açıklıyor

bugün ile ile ilgili yapılandırma anlaşması yapacak. Ancak Sarı-Kırmızılılar 6 milyon euro ceza ile karşı karşıya kalacak.

Tarafların üzerinde uzlaştığı anlaşmaya göre şu maddeler yürürlüğe girecek:

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 07:59
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