Galatasaray bugün UEFA ile Finansal Fair Play ile ilgili yapılandırma anlaşması yapacak. Ancak Sarı-Kırmızılılar 6 milyon euro ceza ile karşı karşıya kalacak.
Tarafların üzerinde uzlaştığı anlaşmaya göre şu maddeler yürürlüğe girecek:
Galatasaray bugün UEFA ile Finansal Fair Play ile ilgili yapılandırma anlaşması yapacak. Ancak Sarı-Kırmızılılar 6 milyon euro ceza ile karşı karşıya kalacak.
Tarafların üzerinde uzlaştığı anlaşmaya göre şu maddeler yürürlüğe girecek:
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