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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. G.Saray ilk transferini yaptı

'a darbesi

Spor Kulübü Başkanı 'u ilk sürpriz 'dan geldi. Fenerbahçe'de döneminde görev yapan Pereira, kendisinin görevine son verildiğini iddia ederek tazminat talebiyle 'ya başvurmuştu.

Yaşanan gelişmeler ve sürecin ardından FIFA, sarı-lacivertli kulübü Portekizli teknik adama 1.9 milyon Euro ödemesine karar verdiği ortaya çıktı.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 14:58
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