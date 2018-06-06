Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ilk sürpriz Vitor Pereira'dan geldi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde görev yapan Pereira, kendisinin görevine son verildiğini iddia ederek tazminat talebiyle FIFA'ya başvurmuştu.
Yaşanan gelişmeler ve sürecin ardından FIFA, sarı-lacivertli kulübü Portekizli teknik adama 1.9 milyon Euro ödemesine karar verdiği ortaya çıktı.
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